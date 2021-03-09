Секретарь СНБО объяснил идею сделать английский государственным языком

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Английский должен стать вторым государственным языком Украины, чтобы защитить ее от негативного влияния России. Такое мнение высказал на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«К сожалению, мы за 30 лет [независимости] не поняли важности английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране, для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от России», — заявил он.

По мнению Данилова, многие украинские политики и бывшие президенты излишне «заигрывали с русским языком».

Секретарь СНБО отметил, что знание молодежью английского является залогом независимости Украины. Он указал, что для популяризации языка его надо использовать в детских садах и школах.