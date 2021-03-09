Секретарь СНБО объяснил идею сделать английский государственным языком

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 17:24
Технологии, материалы и перфекционизм: что делает Bentley особенным РБК Cтиль и Bentley, 21:32 Драчев отреагировал на иск от Союза биатлонистов России Спорт, 21:31 Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах Общество, 21:15 Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на ₽2,4 трлн Финансы, 21:11 «Коммерсантъ» узнал имя гостя Путина из Европы Политика, 21:00 Путин одобрил идею закрепить правовой статус начинающих ученых Общество, 20:54 Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл о расовом вопросе Политика, 20:50 Секретарь СНБО объяснил идею сделать английский государственным языком Общество, 20:35 Союз биатлонистов России подал иск к бывшему президенту Спорт, 20:25 Facebook ответил на требование Роскомнадзора разблокировать статью РБК Технологии и медиа, 20:07 Норвегия обжаловала дисквалификацию Клебо за сломанную палку Большунова Спорт, 20:05 Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот» Общество, 19:59 «Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO Бизнес, 19:57 Владимир Белановский ушел с поста замглавы Минцифры Политика, 19:51
Общество ,  
0 

Секретарь СНБО объяснил идею сделать английский государственным языком

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press
Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Английский должен стать вторым государственным языком Украины, чтобы защитить ее от негативного влияния России. Такое мнение высказал на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«К сожалению, мы за 30 лет [независимости] не поняли важности английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране, для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от России», — заявил он.

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине
Общество

По мнению Данилова, многие украинские политики и бывшие президенты излишне «заигрывали с русским языком».

Секретарь СНБО отметил, что знание молодежью английского является залогом независимости Украины. Он указал, что для популяризации языка его надо использовать в детских садах и школах.

Ранее Данилов уже назвал проблемы, связанные с языком, ключевыми для республики и говорил, что английский обязательно должен стать вторым государственным языком на Украине. «Если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать и использовать английский язык», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами

Закон о единственном государственном языке на Украине вступил в силу летом 2019 года. После этого все государственные органы и общественные организации под угрозой юридической ответственности должны использовать только украинский язык.

Украина СНБО государственный язык
Материалы по теме
Рада опубликовала законопроект о выступлениях депутатов на русском языке
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине
Общество
Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter