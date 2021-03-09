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Юлия Савичева оценила шансы на победу певицы Manizha в «Евровидении»

Певица Manizha
Певица Manizha (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Певица Manizha имеет все шансы на победу в конкурсе «Евровидение», считает певица Юлия Савичева. По ее словам, выбранная для выступления песня Russian Woman подходит для конкурса, а сама исполнительница отличается харизмой, хорошо поет и работает на сцене.

«Мне кажется, она точно будет в десятке, если не в пятерке. Если еще лучше выступит, чем на голосовании. Думаю, что у нас есть абсолютно все шансы даже на победу», — сказала Савичева РБК.

Она отметила, что для успешного выступления представительнице России важно справиться с волнением, не поддаваться мыслям о значимости конкурса и самой получать удовольствие от номера. «Ты понимаешь, что представляешь огромную страну на таком конкурсе, который почти весь мир смотрит. Главное, просто получать удовольствие от выступления, отдавать энергию людям — тогда будет все шикарно», — сказала Савичева.

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Юлия Савичева представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2004», 16-летняя певица исполнила песню «Believe Me» и заняла 11-е место.

В этом году представлять Россию на конкурсе будет певица Manizha, набравшая по итогу всенародного голосования 39,7%.

Ее соперники — группы «2Маши» и Therr Maitz набрали 35,7 и 24,6% соответственно. В прошлом году представлять Россию должна была группа Little Big, но из-за коронавируса конкурс отменили.

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