Юлия Савичева оценила шансы на победу певицы Manizha в «Евровидении»

Певица Manizha (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Певица Manizha имеет все шансы на победу в конкурсе «Евровидение», считает певица Юлия Савичева. По ее словам, выбранная для выступления песня Russian Woman подходит для конкурса, а сама исполнительница отличается харизмой, хорошо поет и работает на сцене.

«Мне кажется, она точно будет в десятке, если не в пятерке. Если еще лучше выступит, чем на голосовании. Думаю, что у нас есть абсолютно все шансы даже на победу», — сказала Савичева РБК.

Она отметила, что для успешного выступления представительнице России важно справиться с волнением, не поддаваться мыслям о значимости конкурса и самой получать удовольствие от номера. «Ты понимаешь, что представляешь огромную страну на таком конкурсе, который почти весь мир смотрит. Главное, просто получать удовольствие от выступления, отдавать энергию людям — тогда будет все шикарно», — сказала Савичева.

Юлия Савичева представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2004», 16-летняя певица исполнила песню «Believe Me» и заняла 11-е место.