Писательница Дашкова выразила соболезнования в связи со смертью Поляковой
Автор детективов Татьяна Полякова была талантливым и добрым человеком, рассказала РБК писательница Полина Дашкова (Татьяна Поляченко).
«Для меня это полная неожиданность. Я ее знала, она была очень хорошим человеком, добрым, талантливым. Это тяжелая новость, мои соболезнования близким», — сказала писательница.
Писатель и сценарист Аркадий Инин в разговоре с РБК рассказал, что Полякова редко уезжала из Владимира, где жила, и в Москву приезжала только по делам.
«Мы виделись с ней последний раз около пяти лет назад. Она была замечательным, тихим, скромным человеком. С ее известностью, многочисленностью романов она могла бы давно перебраться в столицу, но она чувствовала себя хорошо в провинции, работала учителем в школе», — сказал Инин.