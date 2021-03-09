Писательница Дашкова выразила соболезнования в связи со смертью Поляковой

По его словам, Полякова была абсолютно «не тусовочным» человеком и лишь изредка приезжала на встречи с читателями.

Инин назвал писательницу и ее творчество не похожими на других. «Ведь в классических детективах кто герой — тот герой, кто злодей — тот злодей. Плоские персонажи, как требует закон детектива. А у нее были объемные герои, иронические детективы. Ее герой мог «проколоться», быть сострадающим», — пояснил Инин.

Он добавил, что работал с Поляковой над фильмом «Тонкая штучка» по одноименной книге. Фильм показывали по телевидению накануне смерти писательницы, 8 марта. По словам Инина, работать над картиной с Поляковой было легко: она не требовала показывать ей сценарий, позволяла переделывать книгу. «Она спокойно нам отдала свое произведение. Когда мы полушутя сказали, не боишься, что мы испортим книгу? Она улыбнулась и ответила: «Вы не можете испортить ее. Книга есть и никуда не денется. Это ваша беда, если вы снимете по ней плохой фильм», — рассказал он РБК.

Полякова умерла на 62-м году жизни. За свою жизнь она написала более 90 детективов, регулярно входила в топ-10 самых издаваемых российских авторов. В 2019 году она заняла в этом рейтинге пятое место. По тиражности писательница обошла Федора Достоевского, Агату Кристи, Эриха Марию Ремарка и Михаила Булгакова.

Прощание с Поляковой состоится 10 марта в 10:00 мск в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире.