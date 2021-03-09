Умерла автор детективов Татьяна Полякова

Писательница была одной из самых популярных в жанре детектива в России: тиражи ее книг обгоняли Достоевского и Булгакова

Татьяна Полякова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Умерла писательница Татьяна Полякова, передает ТАСС. Ей был 61 год.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — сообщила менеджер писательницы Валерия Сергеева.

Автор детективных романов скончалась на 62-м году жизни, подтвердили РБК в издательской группе «Эксмо-Аст».

Полякова написала более 90 детективов и регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов в России, говорится на сайте издательства «Эксмо», с которым она сотрудничала. Согласно данным Российской книжной палаты, в 2019 году писательница была на пятом месте в этом рейтинге. Тогда детективы Поляковой издавались и переиздавались 65 раз общим тиражом 476 тыс. экземпляров. По тиражности она обошла Федора Достоевского, Агату Кристи, Эриха Марию Ремарка и Михаила Булгакова. В предыдущие годы суммарные тиражи книг автора приближались к 1 млн. В 2020-м в рейтинг она уже не попала.

По книгам Поляковой было снято несколько фильмов, в том числе «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».