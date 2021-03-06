Storytel назвал самых популярных зарубежных писательниц у россиянок

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Английская писательница 20 века Агата Кристи возглавила пятерку самых популярных зарубежных женщин-писателей среди россиянок, подсчитал сервис Storytel, передает «РИА Новости».

Кроме Агаты Кристи, россиянам также нравятся Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.

Топ-5 произведений зарубежных писательниц возглавила Элизабет Гилберт и ее «Город женщин», вторая — Джен Синсеро с книгой «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». На третьем месте Айн Рэнд с романом «Атлант расправил плечи» (краткая версия), и сразу два романа Роберта Гэлбрейта (один из псевдонимов Джоан Роулинг), «Дурная кровь» и «Смертельная белизна».

Самой популярной отечественной писательницей россияне назвали Светлану Мартынчик, пишущую под псевдонимом Макс Фрай. В пятерку также вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова.