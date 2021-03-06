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Storytel назвал самых популярных зарубежных писательниц у россиянок

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Английская писательница 20 века Агата Кристи возглавила пятерку самых популярных зарубежных женщин-писателей среди россиянок, подсчитал сервис Storytel, передает «РИА Новости».

Кроме Агаты Кристи, россиянам также нравятся Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.

Топ-5 произведений зарубежных писательниц возглавила Элизабет Гилберт и ее «Город женщин», вторая — Джен Синсеро с книгой «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». На третьем месте Айн Рэнд с романом «Атлант расправил плечи» (краткая версия), и сразу два романа Роберта Гэлбрейта (один из псевдонимов Джоан Роулинг), «Дурная кровь» и «Смертельная белизна».

Самой популярной отечественной писательницей россияне назвали Светлану Мартынчик, пишущую под псевдонимом Макс Фрай. В пятерку также вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова.

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Самым популярным произведением русскоязычных писательниц стала «Зуйлеха открывает глаза» Гузели Яхиной. На втором месте «Женщины Лазаря» Марины Степновой, затем «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой, на четвертом снова Гузель Яхина и ее «Дети мои». Замыкает пятерку »#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!» Ники Набоковой.

Самой популярной отечественной биографической книгой о женщинах россияне назвали «Время колоть лед» Чулпан Хаматовой и Екатерины Гордеевой о том, как они создали фонд «Подари жизнь». На втором месте автобиография молодой американской журналистки Джаннетт Уоллс «Замок из стекла. Что скрывает прошлое», на третьем — «Дневник Анны Франк». Четвертое место — воспоминания Дженнифер Уорф, которая работала акушеркой в Лондоне в 1950-х годах  (по книге снят сериал «Позовите акушерку»). Замыкает пятерку книга Деборы Фельдман «Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней», по мотивам книги был снят одноименный сериал для Netflix.

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Ранее в середине февраля российские мужчины назвали самыми популярными писателями Федора Достоевского и Стивена Кинга. Это следует из совместного опроса «ЛитРес» и «РИА Новости». 65% респондентов ответили, что читают каждый день.

«Главным автором для себя в литературе опрошенные мужчины выбрали Федора Достоевского (более 12%). На втором месте — неопределившиеся респонденты и вариант «Другое» (почти 10%). Примерно столько же опрошенных сделали выбор в пользу Стивена Кинга. Замыкают пятерку Дж. Р. Р. Толкин и братья Стругацкие (у них по 5%)», — говорится в сообщении.

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