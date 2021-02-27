Синоптик сообщил о погоде в европейской части России в начале марта

В первый день марта в центре европейской части России ожидается температура до плюс 3 градусов, сильная гололедица, переменная облачность и отсутствие осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Первый день марта будет отличаться от предшествующих и последующих тем, что кратковременно повысится давление. Будет хоть и облачно, но с прояснениями», — сказал синоптик.

По его словам, ночью температура опустится до минус 5-7, возможно, до минус 10 градусов, а днем ожидается плюс 1-3 градуса.

Вильфанд отметил, что 2, 3 и 4 марта прогнозируется теплая погода примерно на пять градусов выше многолетних значений. В эти дни будет облачно, ожидаются небольшие осадки. В конце рабочей недели температура может понизиться до нормальных значений: минус 3 до минус 8 градусов ночью и от 0 до минус 5 градусов днем.