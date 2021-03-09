В США школьник непреднамеренно взорвал самодельную бомбу

В США в округе Ньюэйго (штат Мичиган) школьник случайно взорвал бомбу, сообщает местная полиция.

«Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно взорвал сделанное дома взрывное устройство, которое он принес в школу», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным властей, в результате взрыва были ранены четыре одноклассника, а также сам ученик, принесший взрывное устройство. Позднее в полиции уточнили, что в больницу с легкими травмами обратились родители нескольких учеников, а также классный руководитель. Из-за ЧП ученики образовательного учреждения были эвакуированы.

В мае 2019 года в США были арестованы трое 16-летних подростков по подозрению в подготовке взрыва бомбы в школе. New York Post со ссылкой на местный полицейский департамент писала, что подозреваемые обсуждали свой план, когда ехали в автобусе домой. Их разговор услышали сразу несколько учеников, которые сообщили об этом школьному администратору. Он передал эту информацию в полицию. В ходе обысков дома у подростков полицейские нашли книгу, в которой рассказывается о том, как в домашних условиях изготовить взрывные устройства.