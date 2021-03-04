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Общество ,  
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Тадж-Махал эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Тадж-Махал (Агра, Индия)
Тадж-Махал (Агра, Индия) (Фото: Frank Bienewald / imagebroker.com / Global Look Press)

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной рядом с мавзолеем Тадж-Махал в городе Агра на севере Индии. Об этом сообщила полиция Агры.

«Поступила информация, что рядом с Тадж-Махалом заложена бомба, которая через некоторое время взорвется», — сообщили в полиции, добавив, что начали проверку. Zee News уточняет, что туристы были эвакуированы, а входы в здание перекрыты. По данным издания, звонок поступил из города Фирозабад того же штата Уттар-Прадеш.

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Позднее полиция заявила, что проверила сам Тадж-Махал и окрестности и не обнаружила ничего подозрительного. Мавзолей снова открыли для туристов.

Из-за коронавируса Тадж-Махал был закрыт с марта по сентябрь 2020 года. Мавзолей открылся 21 сентября, власти разрешили пускать в день не более 5 тыс. человек.

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