В США трех учеников арестовали по подозрению в подготовке взрыва в школе

В США трех учеников арестовали по подозрению в подготовке взрыва в школе

На Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) трех 16-летних подростков арестовали по подозрению в подготовке взрыва бомба в школе, где они учатся. Об этом пишет New York Post со ссылкой на местный полицейский департамент.

Подозреваемые обсуждали свой план, когда ехали на автобусе домой в среду, 1 мая. Их разговор услышали сразу несколько учеников, которые сообщили об этом школьному администратору. Он, соответственно, передал эту информацию в полицию.

Во время обысков дома у подростков полицейские обнаружили книгу, в которой рассказывается о том, как в домашних условиях изготовить взрывные устройства. Впрочем, каких-либо бомб полицейские не нашли.

В начале осени 2018 года в США арестовали пятерых членов радикальной исламистской группы, которые обвиняются в подготовке нападений на школы и полицейских. Причем в атаках они планировали использовать детей, которых в том числе обучали стрелять по людям.