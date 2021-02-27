Полицейские нашли пропавших на Таймыре девочек

Фото: МВД России

На Таймыре в городе Дудинка сотрудники правоохранительных органов нашли пропавших накануне 11-летних девочек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД по Красноярскому краю.

«В настоящее время несовершеннолетние возвращены семьям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас с детьми и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Они устанавливают все обстоятельства и причины пропажи детей.

Об исчезновении школьниц стало известно в ночь с 26 на 27 февраля. Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. С аналогичным заявлением к правоохранителям обратился другой местный житель. По его словам, девочка ушла и не вернулась домой с прогулки.