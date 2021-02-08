В Чечне нашли пропавших сборщиков черемши

Группа местных жителей из 14 человек накануне отправилась в лес для сбора черемши, с тех пор люди не выходили на связь. На их поиски направили спасателей, позже людей нашли

Фото: МЧС

Группу жителей Чечни, которые не выходили на связь, после того как ушли в лес, нашли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

«Ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты», — заявило ведомство.

Как ранее сообщили источники ТАСС и «Интерфакса», пропавшие — жители чеченского села Ачхой-Мартан. Утром 7 февраля они направились в лес для сбора черемши и перестали выходить на связь. Они пропали в районе села Бамут Сунженского района, отмечали собеседники.

В экстренных службах сообщили агентствам, что в этом районе нет сотовой связи.