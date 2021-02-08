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В Чечне нашли пропавших сборщиков черемши

Группа местных жителей из 14 человек накануне отправилась в лес для сбора черемши, с тех пор люди не выходили на связь. На их поиски направили спасателей, позже людей нашли
Фото: МЧС
Фото: МЧС

Группу жителей Чечни, которые не выходили на связь, после того как ушли в лес, нашли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

«Ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты», — заявило ведомство.

Как ранее сообщили источники ТАСС и «Интерфакса», пропавшие — жители чеченского села Ачхой-Мартан. Утром 7 февраля они направились в лес для сбора черемши и перестали выходить на связь. Они пропали в районе села Бамут Сунженского района, отмечали собеседники.

В экстренных службах сообщили агентствам, что в этом районе нет сотовой связи.

Пропавших в пещерах в Подмосковье детей нашли
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<p>Сотрудники МЧС на месте происшествия</p>

Позднее в управлении МЧС по республике заявили, что на поиски пропавших направили спасателей, в них также были задействованы волонтеры.

17 декабря некоторое время не выходила на связь группа туристов, ушедшая в пещеры Сьяны вблизи города Домодедово Московской области. В составе группы были восемь детей, инструктор и один из родителей. Позже в тот же день туристов нашли. По данным МЧС, никто не пострадал, группа просто заблудилась. После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией.

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