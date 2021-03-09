СМИ узнали о прекращении работы WhatsApp на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным портала, в последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже.

Мессенджер пока официально не подтвердил эту информацию. В списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых WhatsApp, указаны iOS 9 или более новые версии.

С 1 января этого года WhatsApp прекратил поддерживаться некоторыми устаревшими моделями смартфонов на операционных системах iOS и Android. Речь идет об устройствах, на которых операционную систему невозможно обновить до iOS 9 или Android 4.0.3.