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Гидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве до минус 21 градуса

На следующей неделе в Москве ожидаются сильные морозы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сильное понижение температуры произойдет в первый рабочий день недели (вторник, 9 марта). Ночью температура воздуха в области опустится до минус 20 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от минус восьми до минус десяти градусов мороза.

В Гидрометцентре допустили морозы до минус 15 градусов в марте в Москве
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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

В среду, 10 марта, как сообщил синоптик, температура будет еще ниже — ночные морозы достигнут минус 21 градуса. «Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на 3 градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Вильфанд заявлял, что в преддверии Международного женского дня на столичный регион обрушатся рекордные осадки. Он рассказал, что в разных районах Москвы и области в воскресенье, 7 марта, выпадет до 9 мм осадков. Это четверть месячной нормы и близко к рекордным значениям за всю историю метеонаблюдений, отметил специалист.

Гидрометцентр Роман Вильфанд морозы Москва
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