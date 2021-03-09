В ООН назвали сроки уравнивания числа мужчин и женщин во главе стран

Доли мужчин и женщин во главе государств могут сравняться через 130 лет. Об этом заявила на неформальной встрече Совбеза ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет», — сказала ДиКарло.

Она добавила, что ООН стремится к гендерному паритету среди своих сотрудников. По словам ДиКарло, генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш назначил женщин на более чем 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях ООН, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке.

Ранее Гутерреш сообщил, что женщины являются главой государства или правительства в 22 странах. При этом женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов, указала ДиКарло.