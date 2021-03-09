Аргентина выдала России обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца

Аргентина экстрадировала в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро, которого обвиняют в краже чемодана с ювелирными изделиями в Казани. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении.

Валеро обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в июле 2018 года в павильоне выставочного центра «Казанская Ярмарка» Валеро с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 млн руб. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле.