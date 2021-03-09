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Аргентина выдала России обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца

Аргентина экстрадировала в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро, которого обвиняют в краже чемодана с ювелирными изделиями в Казани. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении.

Валеро обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в июле 2018 года в павильоне выставочного центра «Казанская Ярмарка» Валеро с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 млн руб. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле.

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Суд в Казани заочно арестовал Валеро, и тот был объявлен в розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине. Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. Сообщается, что процесс экстрадиции был «многоступенчатым». На протяжении 2019-2020 годов Генпрокуратура дополнительно представляла материалы и доказательства по делу. В сентябре прошлого года удалось добиться положительного решения о выдаче Валеро.

Ранее Генпрокуратура сообщила об экстрадиции из Словении в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева.

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В России Гаджиева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору и подделке официальных документов (ч.4 ст. 159 и ч.2 ст. 327 УК). По версии следствия, он похитил несколько миллионов бюджетных средств при заключении госконтрактов на изготовление и трансляцию общественно-политических программ.

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