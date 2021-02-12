Словения выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-министра Дагестана

Из Словении экстрадировали бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, сообщает Генпрокуратура России в Telegram-канале.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России Нариман Гаджиев будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении.

В России Гаджиева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору и подделке официальных документов (ч.4 ст. 159 и ч.2 ст. 327 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, Гаджиев похитил несколько миллионов бюджетных средств при заключении госконтрактов на изготовление и трансляцию общественно-политических программ.