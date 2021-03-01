Генпрокуратура потребовала экстрадировать врача пострадавшей на Олимпиаде

Евгений Блюм (Фото: drblumcentre / Instagram)

Генпрокуратура России потребовала от Испании экстрадировать доктора Евгения Блюма, которого обвиняют в хищении денег у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сегодня Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Министерство юстиции Испании запрос о его выдаче», — говорится в сообщении ведомства.

Евгений Блюм — основатель клиники, которая носит его имя, она расположена в испанском городе Малага. СК указывал, что он является гендиректором ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий».

Следствие считает, что в 2014–2015 годах Блюм обманул спортсменку, которая получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки на олимпийской трассе для ски-кросса в Сочи в 2014 году, и пообещал вернуть ей способность ходить после дорогостоящего лечения, хотя заранее знал, что это невозможно.