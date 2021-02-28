Reuters узнал о возможном смягчении санкций США против Венесуэлы

Белый дом «не спешит» отменять санкции против Венесуэлы, но готов рассмотреть возможное смягчение ограничительных мер, если власти этой страны предпримут шаги для установления контактов с оппозицией

Каракас, Венесуэла (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Администрация президента США Джо Байдена не собирается отменять санкции в отношении Венесуэлы, но готова рассмотреть возможность их смягчения, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Мы не спешим снимать санкции, — сказал источник агентства. — Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они (власти. — РБК) готовы вести реальные разговоры с оппозицией, <...> если они готовы предпринять серьезные шаги, то мы рассмотрим возможность смягчения санкций».

Он не уточнил, каких именно действий со стороны президента Николаса Мадуро ожидает Вашингтон.

Действующие санкции Вашингтона против Каракаса включают положения, которые разрешают поставку Венесуэле гуманитарной помощи, которая помогла бы стране справиться с экономическими трудностями и последствиями пандемии коронавируса, заявил собеседник Reuters. Однако поставкам «активно препятствует» правительство Мадуро, добавил он.