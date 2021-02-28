Reuters узнал о возможном смягчении санкций США против Венесуэлы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Валиева одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию Спорт, 22:19 Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты Экономика, 22:11 В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу Общество, 22:11 В Петербурге умер программист и математик Романовский Общество, 21:50 В ООН сообщили о 18 погибших на протестах в Мьянме Политика, 21:34 «Краснодар» в меньшинстве избежал поражения за пять минут до конца матча Спорт, 21:26 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 21:16 Reuters узнал о возможном смягчении санкций США против Венесуэлы Политика, 21:06 Синоптик спрогнозировал срок таяния снега в Москве Общество, 21:05 В правящей партии Армении увидели основания для импичмента президента Политика, 20:55 В Астрахани сын бывшего депутата сбил двух пешеходов Общество, 20:37 На «фиолетовой» линии московского метро произошел сбой Общество, 20:11 Губерниев извинился перед Вяльбе Спорт, 19:59 Премьер Чехии сообщил об угрозе убийством ему и его семье Политика, 19:52
Политика ,  
0 

Reuters узнал о возможном смягчении санкций США против Венесуэлы

Белый дом «не спешит» отменять санкции против Венесуэлы, но готов рассмотреть возможное смягчение ограничительных мер, если власти этой страны предпримут шаги для установления контактов с оппозицией
Каракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Администрация президента США Джо Байдена не собирается отменять санкции в отношении Венесуэлы, но готова рассмотреть возможность их смягчения, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Мы не спешим снимать санкции, — сказал источник агентства. — Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они (власти. — РБК) готовы вести реальные разговоры с оппозицией, <...> если они готовы предпринять серьезные шаги, то мы рассмотрим возможность смягчения санкций».

Он не уточнил, каких именно действий со стороны президента Николаса Мадуро ожидает Вашингтон.

Мадуро заявил о планах подать международный иск против США из-за санкций
Политика
Николас Мадуро

Действующие санкции Вашингтона против Каракаса включают положения, которые разрешают поставку Венесуэле гуманитарной помощи, которая помогла бы стране справиться с экономическими трудностями и последствиями пандемии коронавируса, заявил собеседник Reuters. Однако поставкам «активно препятствует» правительство Мадуро, добавил он.

По словам источника, Байден готов придерживаться действующих ограничительных мер, в том числе против нефтяного сектора страны. При этом американский президент стремится отойти от подхода «максимального давления» на Каракас, который применял предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

Администрация Байдена дала понять, что будет и дальше признавать лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, пишет Reuters. Он объявил себя исполняющим обязанности главы государства в январе 2019 года в знак несогласия с инаугурацией Мадуро после выборов. Его поддержали США и большинство стран Евросоюза. Мадуро считает это попыткой государственного переворота, на его стороне выступили Россия, Китай и другие государства.

Читайте на РБК Pro
Почему гибнут развивающиеся в офлайне стартапы Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает — PwC Как не упустить ценного кандидата 45+ Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

Партия Мадуро набрала большинство на выборах без оппозиции
Политика
Николас&nbsp;Мадуро

В декабре 2020 года, до вступления Байдена в должность президента, Bloomberg сообщил со ссылкой на три источника, что его советники ведут подготовку к переговорам с властями Венесуэлы. По их словам, команда Байдена собиралась потребовать от Каракаса проведения свободных и честных выборов в обмен на смягчение санкционного режима. Советники собирались оценить существующие ограничения, чтобы определить, какие из них нужно расширить, а какие — снять.

США вводили санкции в отношении Венесуэлы в несколько раундов. В итоге под персональными ограничениями оказались 159 представителей правительства, более чем у тысячи человек были аннулированы американские визы. За время нахождения Трампа у власти финансовые санкции применили к сотне венесуэльских чиновников, под ними оказался и Мадуро. В феврале 2020-го он заявил, что Венесуэла подаст международный иск против правительства США из-за ущерба компаниям страны, нанесенного американскими санкциями.

6 декабря прошли выборы в парламент Венесуэлы. На них победил блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством Мадуро. На втором месте оказалась коалиция «Демократический альянс». В США назвали голосование в Венесуэле «мошенничеством и фальсификацией».

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден Николас Мадуро Венесуэла санкции Хуан Гуаидо
Материалы по теме
Мадуро сообщил о подготовке покушения на него в день выборов
Политика
В Венесуэле промежуточные итоги выборов показали победу блока Мадуро
Политика
Партия Мадуро набрала большинство на выборах без оппозиции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter