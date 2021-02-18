В Приамурье сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда

В Сковородинском районе Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла 17 февраля в 20:56 мск на станции Ангарич. Никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. К месту происшествия направили восстановительные поезда.

Забайкальская железная дорога сообщает, что из-за аварии задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 7 сообщением Владивосток — Омск и № 12 сообщением Самара — Владивосток. Ожидается задержка еще двух пассажирских поездов — № 326 сообщением Тында — Хабаровск и № 1 сообщением Владивосток — Москва. Пригородный поезд № 6411, следующий из Магдагачи в Сковородино, отменен.

В конце декабря 2020 года в Забайкальском крае сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда. Авария произошла на железнодорожном перегоне Кислый Ключ — Артеуша в Могочинском районе. В результате было повреждено 950 м железнодорожного пути.