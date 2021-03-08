Заммэра сравнила первую и вторую волны коронавируса в Москве

Во время первой волны коронавирусной инфекции в Москве COVID-19 переболели в три раза больше людей, чем во время второй. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы «Антонимы» с Антоном Красовским в YouTube.

«Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболели в три раза больше людей», — сказала Ракова.

По ее словам, с сентября Москва в отличие от Европы «жила полноценной жизнью». Ракова отметила, что в городе «все работало, все было открыто». За эти полгода в столице сформировался определенный популяционный иммунитет, так как многие жители переболели коронавирусной инфекцией, добавила она.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Москве с начала эпидемии коронавирусом заразились 991 816 человек. Из них выздоровели 912 146 заболевших, скончались 15 447.