Минобороны сообщило о «вынужденной посадке» российского вертолета в Сирии

Жизни летчиков ничего не угрожает, посадить вертолет пришлось по техническим причинам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вертолет Воздушно-космических сил России совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили РБК в Минобороны.

Инцидент произошел при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке. Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам, сообщили в ведомстве.

Экипаж оперативно доставили на аэродром. «Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», — сказали в ведомстве.

До этого сирийское агентство SANA, ссылаясь на корреспондента, сообщило о падении российского вертолета в провинции Хасеке на севере страны. Агентство писало, что в результате крушения погиб один пилот.