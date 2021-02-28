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Минобороны сообщило о «вынужденной посадке» российского вертолета в Сирии

Жизни летчиков ничего не угрожает, посадить вертолет пришлось по техническим причинам
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вертолет Воздушно-космических сил России совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили РБК в Минобороны.

Инцидент произошел при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке. Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам, сообщили в ведомстве.

Экипаж оперативно доставили на аэродром. «Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», — сказали в ведомстве.

До этого сирийское агентство SANA, ссылаясь на корреспондента, сообщило о падении российского вертолета в провинции Хасеке на севере страны. Агентство писало, что в результате крушения погиб один пилот.

В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8
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Ми-35 — многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24. Он предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. У России в Сирии есть база на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе.

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Автор
Анастасия Батманова
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