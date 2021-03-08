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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Эстонии ужесточат карантин из-за британского штамма коронавируса

Таллин, Эстония
Таллин, Эстония (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) предупредила о возможном введении новых ограничений в стране из-за активного распространения «британского» штамма коронавируса. Сообщение опубликовано на ее странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя kallaskaja

«Если за быстрым ростом числа заболеваемости коронавирусом стоит стремительное распространение «британского» штамма, придется государство закрыть в ближайшее время», — заявила премьер.

Каллас отметила, что британский штамм гораздо «агрессивней», чем обычный коронавирус.

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В заявлении премьер-министра объявлено о введении следующих ограничений:

  • учебные заведения, включая начальные школы, перейдут на дистанционное обучение;
  • родителям следует не водить детей в садик без неизбежной необходимости;
  • все торговые точки, кроме аптек, оптик, продуктовых магазинов, зоомагазинов и точек продажи других предметов первой необходимости, должны быть закрыты. Продажа товаров на открытом воздухе и на вынос будет разрешена;
  • в стране закроется общепит;
  • спортивные занятия возможны только в одиночку, без тренера или партнера.
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О смертоносности «британского» штамма коронавируса также говорили эксперты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) при правительстве Великобритании. По их словам, новый штамм чаще приводит к госпитализации.

По данным Университета Джона Хопкинса, за время пандемии в Эстонии коронавирус обнаружили у 75 тыс. человек, из них умерли 653.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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