Власти Эстонии ужесточат карантин из-за британского штамма коронавируса
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) предупредила о возможном введении новых ограничений в стране из-за активного распространения «британского» штамма коронавируса. Сообщение опубликовано на ее странице в Facebook.
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«Если за быстрым ростом числа заболеваемости коронавирусом стоит стремительное распространение «британского» штамма, придется государство закрыть в ближайшее время», — заявила премьер.
Каллас отметила, что британский штамм гораздо «агрессивней», чем обычный коронавирус.