Власти Эстонии ужесточат карантин из-за британского штамма коронавируса

В заявлении премьер-министра объявлено о введении следующих ограничений:

учебные заведения, включая начальные школы, перейдут на дистанционное обучение;

родителям следует не водить детей в садик без неизбежной необходимости;

все торговые точки, кроме аптек, оптик, продуктовых магазинов, зоомагазинов и точек продажи других предметов первой необходимости, должны быть закрыты. Продажа товаров на открытом воздухе и на вынос будет разрешена;

в стране закроется общепит;

спортивные занятия возможны только в одиночку, без тренера или партнера.

О смертоносности «британского» штамма коронавируса также говорили эксперты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) при правительстве Великобритании. По их словам, новый штамм чаще приводит к госпитализации.

По данным Университета Джона Хопкинса, за время пандемии в Эстонии коронавирус обнаружили у 75 тыс. человек, из них умерли 653.