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Группа Little Big выпустила клип с отсылкой на свой предыдущий клип

Фото: Little Big / YouTube
Фото: Little Big / YouTube

Группа Little Big выпустила клип на песню Sex Machine, в которой содержится отсылка к клипу на песню UNO этой же группы. Клип выложен на YouTube-канале группы.

В съемках клипа принимал участие актер Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш. На видео он в основном танцует. В конце клипа к нему подходят остальные члены группы в форме агентов из фильма «Люди в черном», которые с помощью специального приспособления стирают ему память. После этого Пухляш облачается в голубой спортивный костюм и встает на сцену из клипа на песню UNO. Последний кадр клипа Sex Machine — первый кадр клипа UNO.

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Группа должна была выступать с песней UNO на конкурсе «Евровидение», однако он был отменен из-за пандемии коронавируса. Сегодня вечером на «Первом канале» пройдет новый отбор на конкурс.

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