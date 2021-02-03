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Клип Little Big на песню Skibidi установил рекорд на российском YouTube

Little Big
Little Big (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Клип на песню Skibidi группы Little Big набрал более 500 млн просмотров на YouTube, что стало рекордом по количеству просмотров среди музыкальных клипов в российском сегменте видеохостинга.

Клип удерживает рекорд по количеству просмотров на русском YouTube с апреля 2020 года. Тогда клип просмотрели 400 млн человек. Little Big — также автор самого популярного клипа 2020 года в русском YouTube на песню Uno, с которой группа должна была выступать на прошлогоднем «Евровидении». Конкурс был отменен из-за коронавируса.

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Фото:Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

Второе место по количеству просмотров занимает клип группы Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигги — I Got Love. У видео более 493 млн просмотров.

Первое место среди самых просматриваемых русскоязычных видео на YouTube занимает 17-я серия мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша и Каша». У видео 4,39 млрд просмотров.

Самым просматриваемым видео на мировом YouTube является клип Baby Shark южнокорейского образовательного канала Pinkfong. На момент публикации у видео более 7,8 млрд просмотров.

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