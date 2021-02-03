Клип Little Big на песню Skibidi установил рекорд на российском YouTube
Клип на песню Skibidi группы Little Big набрал более 500 млн просмотров на YouTube, что стало рекордом по количеству просмотров среди музыкальных клипов в российском сегменте видеохостинга.
Клип удерживает рекорд по количеству просмотров на русском YouTube с апреля 2020 года. Тогда клип просмотрели 400 млн человек. Little Big — также автор самого популярного клипа 2020 года в русском YouTube на песню Uno, с которой группа должна была выступать на прошлогоднем «Евровидении». Конкурс был отменен из-за коронавируса.
Второе место по количеству просмотров занимает клип группы Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигги — I Got Love. У видео более 493 млн просмотров.
Первое место среди самых просматриваемых русскоязычных видео на YouTube занимает 17-я серия мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша и Каша». У видео 4,39 млрд просмотров.