Ребенок погиб при пожаре под Хабаровском

Во время ночного пожара в селе Сергеевка Хабаровского района погиб ребенок, еще двое детей отравились продуктами горения и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 01.18 22 февраля по местному времени (18.18 мск 21 февраля). Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что одна половина двухквартирного жилого дома на улице Целинстроевской полностью охвачена пламенем. В 03.58 огонь удалось потушить. Площадь пожара составила 100 кв. метров, огонь уничтожил одну из квартир дома, также пострадала часть крыши над второй.

Хозяева рассказали, что проснулись от дыма. Огонь возник в пристройке из бруса к дому и стал быстро распространяться по деревянным конструкциям. Родители успели спасти через окно двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения. Девочек госпитализировали.

«Мужчина пытался найти сына, который находился в комнате ближе к очагу огня, но ему это не удалось из-за сильного дыма и огня. К сожалению, мальчик 2010 года рождения был найден без признаков жизни», — сообщили в ГУ МЧС.