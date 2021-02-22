Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Ребенок погиб при пожаре под Хабаровском Общество, 07:11 Boeing попросила приостановить полеты лайнеров 777 после инцидента в США Общество, 06:46 В Хабаровске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании Общество, 06:27 Россия оценила депортацию из США бывшего охранника немецкого концлагеря Общество, 05:59 Глава МИД Китая обвинил Трампа в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона Политика, 05:04 В США проверят Boeing 777 после падения детали самолета на землю Общество, 04:30 Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны в трех войнах Общество, 04:23 Премьер Словакии осудил правительство за отказ закупить «Спутник V» Общество, 03:53 В России началась неделя с тремя рабочими днями Общество, 03:08 Лондон попросит ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в России Политика, 03:02 Эксперты оценили возможность передачи коронавируса от животных к человеку Общество, 03:00 МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении мониторинга атомных объектов Политика, 02:40 Главный инфекционист США допустил сохранение масочного режима в 2022 году Общество, 02:35 На сайте Минобороны к 23 февраля открылся раздел о героях военных лет Общество, 01:55
Общество ,  
0 

Ребенок погиб при пожаре под Хабаровском

Во время ночного пожара в селе Сергеевка Хабаровского района погиб ребенок, еще двое детей отравились продуктами горения и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 01.18 22 февраля по местному времени (18.18 мск 21 февраля). Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что одна половина двухквартирного жилого дома на улице Целинстроевской полностью охвачена пламенем. В 03.58 огонь удалось потушить. Площадь пожара составила 100 кв. метров, огонь уничтожил одну из квартир дома, также пострадала часть крыши над второй.

Хозяева рассказали, что проснулись от дыма. Огонь возник в пристройке из бруса к дому и стал быстро распространяться по деревянным конструкциям. Родители успели спасти через окно двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения. Девочек госпитализировали.

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новой Москве
Общество
Фото:epp.genproc.gov.ru

«Мужчина пытался найти сына, который находился в комнате ближе к очагу огня, но ему это не удалось из-за сильного дыма и огня. К сожалению, мальчик 2010 года рождения был найден без признаков жизни», — сообщили в ГУ МЧС.

Двое соседей из второй квартиры вышли из дома самостоятельно до прибытия пожарных.

Ранее пятилетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в СНТ Простоквашино в Новой Москве. По предварительным данным, ребенок находился дома один. Прокуратура Москвы начала проверку, ведомство даст правовую оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать
Хабаровск ребенок пожар
Материалы по теме
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новой Москве
Общество
Из-за пожара на рынке в Волгограде эвакуировали 150 человек
Общество
При пожаре в Кирове погибли пять человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter