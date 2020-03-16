СК проверит данные СМИ о госпитализации ребенка с ожогами от сухого льда

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Следственный комитет по Москве организовал проверку после сообщений СМИ о госпитализации четырехлетнего ребенка с ожогами от сухого льда, полученными во время детского праздника. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее о том, что во время празднования дня рождения ребенок получил ожоги от сухого льда сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, развлекающий детей аниматор, демонстрируя химическое шоу, вылила сухой лед на голову имениннику. В результате он получил ожоги.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, речь идет о четырехлетнем мальчике, получившем ожоги лица и головы 1 и 2 степени. Изначально мать отказалась от госпитализации, однако медицинская помощь потребовалась ребенку позднее.

В конце февраля, во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе в Москве, гости засыпали в бассейн 25 кг сухого льда, в результате чего погибли три человека.