«Газпром» поставил Shell первую партию «зеленого» сжиженного газа

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Компания «Газпром» 8 марта осуществила поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании. «Зеленый» СПГ доставили на терминал Dragon в Великобритании, его покупателем стала англо-голландская нефтяная компания Shell.

«Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива», — заявила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Соглашение предусматривает совместную компенсацию углеродного следа партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО 2 будут погашены, уточнили в «Газпром».

«Использование сертификатов, полученных за реализацию природоохранных проектов, для компенсации тех выбросов, которые невозможно устранить или снизить, — важный шаг в деле поиска путей сокращения выбросов по всей цепочке производства и сбыта СПГ», — сказал исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл.