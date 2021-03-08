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«Газпром» поставил Shell первую партию «зеленого» сжиженного газа

«Газпром» GAZP ₽227 +2,65% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания «Газпром» 8 марта осуществила поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании. «Зеленый» СПГ доставили на терминал Dragon в Великобритании, его покупателем стала англо-голландская нефтяная компания Shell.

«Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива», — заявила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Соглашение предусматривает совместную компенсацию углеродного следа партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены, уточнили в «Газпром».

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Использование сертификатов, полученных за реализацию природоохранных проектов, для компенсации тех выбросов, которые невозможно устранить или снизить, — важный шаг в деле поиска путей сокращения выбросов по всей цепочке производства и сбыта СПГ», — сказал исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл.

В 2019 году компания Shell вышла из совместного проекта с «Газпромом» по производству сжиженного природного газа — «Балтийский СПГ». Планировалось, что компании вместе построят завод в Ленинградской области.

Как рассказали в англо-голландской компании, решение о выходе из проекта было принято после объявления ее окончательной концепции. В ней предусматривалось участие связанной с Аркадием Ротенбергом компании «РусГазДобычи». Ее учредителем стал глава совета директоров СПМ Банка Аркадий Оболенский, этот банк в 2014 году попал под санкции США.

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