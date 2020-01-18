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В «Газпром нефти» заявили о готовности пойти с Shell в разведку

Речь идет о работе на нескольких участках, расположенных на Гыданском полуострове. Председатель Shell в России уже подтвердил интерес к проекту
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российская «Газпром нефть» предложила британско-нидерландской Shell создать совместное партнерство на шельфе Сахалина (речь идет о месторождениях Тритон и Нептун), а также начать разработку ачимовского участка Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил замглавы «Газпром нефти» Вадим Яковлев, передал корреспондент РБК.

«Мы планируем объединить усилия с Shell в рамках освоения активов проекта «Меретояханефтегаз» в форме СП. Помимо этого, мы готовы заполнить наш портфель поисковыми проектами на Гыдане (Гыданский полуостров в ЯНАО. — РБК) и пригласили Shell присоединиться к проекту. Наши совместные намерения заключаются в том, чтобы сформировать в России сбалансированный портфель активов», — сказал Яковлев.

«У нас в России про надежных товарищей говорят: «Я бы пошел с ним в разведку». И вот мы с Shell готовы пойти в разведку на Гыдан. За эти годы она показала себя как надежный, открытый партнер», — заявил он. Сейчас на Гыданском полуострове (в ЯНАО) есть два месторождения, лицензии на которые «Газпром нефть» передаст в СП с Shell (25%) и испанской Repsol (25%), которое предполагается создать до конца года.

Глава Shell в России Седрик Кремерс подтвердил изданию интерес к проекту. По его словам, говорить о деталях создания СП с «Газпром нефтью» пока рано, однако «у Shell есть аппетит к расширению сотрудничества». «Нам интересно увеличивать наш портфель активов в России с точки зрения новых блоков. У нас есть рабочая группа, которая обсуждает внедрение технологий переработки залежей ачимовских отложений, безопасных с точки зрения экологии», — сказал он.

Яковлев со своей стороны уточнил, что в обмен на предоставленные Shell возможности «по расширению присутствия в России» российская сторона ожидает от иностранных коллег предложения о новых проектах для «Газпром нефти» вне России.

Как отметил Яковлев, у Shell есть предложения «Газпром нефти» о проектах на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и в Северной Африке. Однако российская компания пока не спешит принимать решение о вхождении в зарубежные активы, где уровень рентабельности ниже, чем в российских.

«Shell нам предоставляет возможности для оценки активов. Все будет зависеть от того, насколько опция вхождения в проект будет для нас привлекательна, насколько она будет конкурентна в нашем портфеле», — отметил Яковлев.

«Газпром нефть» накануне договорилась с Shell о расширении деятельности СП Salym Petroleum Development. В компании уточнили, что СП получит лицензию на изучение, разведку и добычу традиционных запасов углеводородов участка «Салымский-2» в ХМАО. В рамках соглашения СП купит у «Газпромнефть-Хантос» и «Газпромнефть-Инвест» 100% в ООО «Салымский-2», на которое будет переоформлена лицензия на одноименный участок. Сделка будет закрыта после выполнения всех отлагательных условий договора и в соответствии с применимым к сторонам законодательством.

Авторы: Кристина Астафурова, Людмила Подобедова, Артем Филипенок
Теги: «Газпром нефть», Shell
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