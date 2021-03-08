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Бывшая жена главы Amazon вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Подтверждение появилось на личной странице Скотт на сайте филантропической компании «Клятва дарения» (Giving Pledge). Ее участники обещают отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния.

Дэн Джуэтт написал, что присоединяется к Скотт в ее благотворительных начинаниях и разделяет эту клятву. «Странно писать о готовности в течение жизни отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Ведь я никогда не стремился собрать такое богатство, которое потребовалось бы для того, чтобы сказать, что такая вещь будет иметь особое значение», — отметил он.

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Маккензи Скотт

Джуэтт добавил, что теперь, по счастливому стечению обстоятельств, женат на одной из самых щедрых и добрых людей, кого он знает, и это поможет ему пожертвовать большие суммы на благо других.

Источник The Wall Street Journal указал, что мужчина работал в частной школе Сиэтла. Как пишет газета, Скотт сообщила на своей странице автора на Amazon, что теперь «живет в Сиэтле со своими четырьмя детьми и мужем Дэном».

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Безос официально развелся с Маккензи Скотт в июле 2019-го. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%. Осенью 2020 года Скотт стала самой богатой женщиной в мире в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивалось в $68 млрд.

Скотт присоединилась к Giving Pledge после развода с Безосом. Как пишет The Wall Street Journal, в декабре 2020-го женщина сообщила, что уже пожертвовала более $4 млрд.

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