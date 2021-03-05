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Россиянки назвали цветы самым желанным и бесполезным подарком на 8 марта

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Цветы лидируют в списке как желанных, так и бесполезных подарков на 8 марта. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob (есть у РБК).

В исследовании приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.

По данным опроса, цветы на 8 марта хотела бы получить каждая пятая россиянка (22%). При этом 15% респонденток назвали цветы самым бесполезным подарком, который они получали на этот праздник. В этом случае женщины либо остались недовольны составом букета, либо посчитали это неразумной тратой денег.

Среди самых желанных подарков на втором месте после цветов россиянки назвали парфюмерию и косметику, за этот вариант высказались 7% опрошенных. По 6% женщин ответили, что хотели бы получить деньги, телефон или иной гаджет, а также любовь, заботу и внимание. За украшения и путешествие проголосовали по 5% опрошенных.

ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Также в числе лучших подарков были названы одежда и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовая техника, книги, сладости, мебель, подарочные сертификаты в SPA, на обучение или фитнес — такие ответы дали по 2% респондентов. Еще по 2% обрадовались бы приглашению на романтический вечер или отдыху от повседневных забот.

В числе самых бесполезных подарков, полученных на 8 марта, 5% россиянок назвали кастрюли, сковородки и кружки. Еще 4% сообщили, что самыми ненужными подарками были шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, а также дешевая парфюмерия и косметика. Открытки, статуэтки, вазы, свечи, брелоки и сувениры не хотели бы получить 3% опрошенных. Еще по 2% женщин отметили, что самими бесполезными подарками для них оказалась бытовая техника, ночные рубашки, тапочки, канцелярские принадлежности, игрушки, кухонные фартуки или полотенца.

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При этом каждая третья женщина сообщила, что не получала бесполезных подарков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что накануне 8 марта цены на цветы «кусаются». Она объяснила это тем, что российские цветоводы находятся не в равных условиях с зарубежными поставщиками. Так, для отечественных цветоводов НДС был повышен на 10%, до 20%, тогда как зарубежные идут на льготных условиях.

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