Россиянки назвали цветы самым желанным и бесполезным подарком на 8 марта

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Цветы лидируют в списке как желанных, так и бесполезных подарков на 8 марта. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob (есть у РБК).

В исследовании приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.

По данным опроса, цветы на 8 марта хотела бы получить каждая пятая россиянка (22%). При этом 15% респонденток назвали цветы самым бесполезным подарком, который они получали на этот праздник. В этом случае женщины либо остались недовольны составом букета, либо посчитали это неразумной тратой денег.

Среди самых желанных подарков на втором месте после цветов россиянки назвали парфюмерию и косметику, за этот вариант высказались 7% опрошенных. По 6% женщин ответили, что хотели бы получить деньги, телефон или иной гаджет, а также любовь, заботу и внимание. За украшения и путешествие проголосовали по 5% опрошенных.