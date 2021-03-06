Украшения и платки стали самыми популярными покупками к 8 Марта в России

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Самыми популярными подарками к 8 марта стали колье, серьги, палантины и платки, cледует из данных макетплейса Lamoda (есть у РБК).

Также для подарков россияне выбирают кошельки (+46%), браслеты и сумки. В премиум-сегменте, по данным Lamoda, заметней всего вырос спрос на солнцезащитные очки, ремни и туфли. В предпраздничные дни спрос на аксессуары вырос на четверть, а средний чек составил 2,8 тыс. руб., отмечают аналитики.

Популярной остается косметика для ухода. В этой категории самыми востребованными стали соли для ванн. Их продажи выросли в четыре раза. Молочко для тела стали чаще покупать в 3,8 раза, а патчи для лица и крем для рук — более чем в два раза. Абсолютное большинство покупателей при выборе косметики отдали предпочтение подарочными наборам: их продажи выросли в 17 раз. Чаще всего покупают наборы для ухода за лицом или для макияжа губ, сообщили в Lamoda.

Аналитики интернет-магазина указывают, что к празднику женщины традиционно готовятся активнее мужчин. Но одни планируют отметить праздник дома, а вторые — «выйти в свет». По данным Lamoda, за неделю до Международного женского дня выросли продажи домашних комплектов одежды (в 5,8 раза), ночных сорочек (в 5,8 раза), пижам (в 4,4 раза) и халатов (в четыре раза). С другой стороны, многие женщины решили обновить образ: продажи красок для волос увеличились на 56%, платьев — на 17%, босоножек — на 32%.