Взрыв газа под Серпуховом практически полностью обрушил жилой дом

В подмосковной деревне Лукьяново под Серпуховом взорвался газ в двухэтажном частном доме, есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«В результате хлопка произошло частичное разрушение несущих конструкций дома. Возгорания не последовало», — уточняется в сообщении.

Число пострадавших не указано. МЧС отметило, что ЧП затронуло шлакоблочный дом размером 10 на 15 м с металлической кровлей. Здание электрифицировано и газифицировано. Прибывшие пожарные установили, что «произошел хлопок газо-воздушной смеси магистрального газа».

Пресс-служба МЧС России сообщила ТАСС, что пострадал один человек, его госпитализировали. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что это девочка 14 лет, которую извлекли из-под завалов. По его словам, из-за взрыва дом обрушился практически полностью, спасатели продолжают разбирать рухнувшие конструкции.