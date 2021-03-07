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Взрыв газа под Серпуховом практически полностью обрушил жилой дом

В подмосковной деревне Лукьяново под Серпуховом взорвался газ в двухэтажном частном доме, есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«В результате хлопка произошло частичное разрушение несущих конструкций дома. Возгорания не последовало», — уточняется в сообщении.

На Ставрополье из-за взрыва газа в пятиэтажке пострадал человек
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Число пострадавших не указано. МЧС отметило, что ЧП затронуло шлакоблочный дом размером 10 на 15 м с металлической кровлей. Здание электрифицировано и газифицировано. Прибывшие пожарные установили, что «произошел хлопок газо-воздушной смеси магистрального газа».

Пресс-служба МЧС России сообщила ТАСС, что пострадал один человек, его госпитализировали. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что это девочка 14 лет, которую извлекли из-под завалов. По его словам, из-за взрыва дом обрушился практически полностью, спасатели продолжают разбирать рухнувшие конструкции.

Следственный отдел по Серпухову организовал доследственную проверку. «Устанавливается количество пострадавших, а также причины хлопка газа», — говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

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Прокуратура Московской области также поручила серпуховской прокуратуре проверить инцидент. Она оценит действия ответственных лиц, в том числе соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. На место происшествия выехал городской прокурор Серпухова Роман Денисов.

В конце февраля газ взорвался в пристройке 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде, там находилось кафе. После этого начался пожар. Один человек получил легкое ранение головы, еще одну женщину извлекли живой из-под завалов.

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