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В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Любовь Анисимову, которую обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает в Telegram объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что 28 февраля Анисимова, находясь в квартире дома 245 по улице Народного Ополчения в Петербурге, нанесла потерпевшей удары в область головы, рук и ног с целью убийства. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины.

Анисимову задержали 5 марта. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Суд арестовал женщину до 1 мая. При этом защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

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Ранее управление Следственного комитета по Петербургу сообщало, что 27 февраля родственники 98-летней местной жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, наняли 49-летнюю женщину в качестве сиделки.

На следующий день подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов по проспекту Народного Ополчения, спровоцировала конфликт с престарелой женщиной и избила ее, угрожая убийством. Соседи услышали крики потерпевшей и вызвали полицию. Пострадавшую женщину госпитализировали. После этого органы МВД возбудили дело по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством).

В июле прошлого года в Башкирии убили столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, сопряженное с разбоем). Позже в регионе задержали двоих подозреваемых в преступлении. В СК сообщали, что двое мужчин узнали, что ветеран хранит у себя крупную сумму денег, ночью проникли в его дом, напали на него и нанесли травмы, от которых тот скончался. Затем они обыскали помещение, нашли деньги и скрылись с места преступления.

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