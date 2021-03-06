В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Любовь Анисимову, которую обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает в Telegram объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что 28 февраля Анисимова, находясь в квартире дома 245 по улице Народного Ополчения в Петербурге, нанесла потерпевшей удары в область головы, рук и ног с целью убийства. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины.

Анисимову задержали 5 марта. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Суд арестовал женщину до 1 мая. При этом защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

Ранее управление Следственного комитета по Петербургу сообщало, что 27 февраля родственники 98-летней местной жительницы, пережившей блокаду Ленинграда, наняли 49-летнюю женщину в качестве сиделки.