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В Подмосковье убили двух женщин и ранили ребенка

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

В городском округе Солнечногорск в Московской области совершено убийство двух женщин, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Убийство произошло в одном из садовых товариществ. Также был ранен ребенок. Как сообщили РБК в главном следственном управлении СК по региону, возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц из корыстных побуждений). Агентство уточняет, что 7 ноября в частном доме были найдены убитыми две женщины — мать и дочь — с колото-резаными ранами.

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Фото:dp.npu.gov.ua

Кроме того, в доме находилась шестилетняя девочка с ранениями шеи и груди. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. «В доме имеются явные следы проведения поиска ценностей», — сообщили в СК.

По предварительным данным следствия, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, мужчина работал в доме своих жертв, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Солнечногорской городской прокуратуре поручено провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.

Ранее в ноябре в одной из квартир Екатеринбурга были обнаружены тела четырех человек — трех мужчин и одной женщины — с огнестрельными ранениями. Там же находилась выжившая девушка, ее доставили в больницу. По данным следователей, убийство совершено во время застолья.

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