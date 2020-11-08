В Подмосковье убили двух женщин и ранили ребенка

Фото: СК РФ

В городском округе Солнечногорск в Московской области совершено убийство двух женщин, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Убийство произошло в одном из садовых товариществ. Также был ранен ребенок. Как сообщили РБК в главном следственном управлении СК по региону, возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц из корыстных побуждений). Агентство уточняет, что 7 ноября в частном доме были найдены убитыми две женщины — мать и дочь — с колото-резаными ранами.

Кроме того, в доме находилась шестилетняя девочка с ранениями шеи и груди. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. «В доме имеются явные следы проведения поиска ценностей», — сообщили в СК.

По предварительным данным следствия, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, мужчина работал в доме своих жертв, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.