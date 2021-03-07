Сделавшая Путину предложение жительница Иваново рассказала о личной жизни

Владимир Путин и Юлия Шилова (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Жительница города Иваново, которая предложила президенту Владимиру Путину жениться на ней во время его прошлогоднего визита, сообщила, что глава государства с ней после этого не связался.

В марте 2020 года во время общения Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила взять ее замуж. «Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь», — отметил тогда глава государства.

По словам жительницы Иваново, ей удалось передать помощникам президента фотографии с номером своего телефона.

«Он, к сожалению, мне не перезвонил», — рассказала она. По словам девушки, у нее есть поклонники, которые пытаются ее «завоевать». «Но никому пока не удалось покорить мое сердце», — сказала она.