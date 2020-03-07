Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

Владимир Путин и Юлия Шилова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Жительницей Иваново, которая предложила президенту Владимиру Путину жениться на ней во время его визита в город, оказалась 28-летняя актриса детского театра Юлия Шилова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный», — пояснила она. По мнению Шиловой, Путин «грамотно решает дела» и уверенно держится на переговорах с международными партнерами.

Кроме того, девушка рассказала, что во время визита Путина в Иваново ей удалось передать президенту фотографии со своим номером телефона. Фотографии забрали в службе протокола и пообещали передать в отдел по связям с общественностью, уточнила девушка.

Визит Путина в Иваново прошел 6 марта. Там президент осмотрел детскую больницу, а затем пообщался с местными жителями. В это время стоящая в толпе девушка выкрикнула: «А возьмите меня замуж!» После этого Путин отметил, что «Иваново всегда называли городом невест».