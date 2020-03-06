Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

Владимир Путин во время общения с жителями города Иваново (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».

Путин приехал осмотреть детскую поликлинику, после чего на улице беседовал с жителями Иваново. В это время одна из девушек выкрикнула: «А возьмите меня замуж».

Как сообщает агентство, президент был озадачен после этих слов. Они с девушкой обменялись несколькими фразами, после чего жительница поблагодарила Путина.

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь», — отметил глава государства.

Во время пресс-конференции в декабре 2018 года Путин, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что когда-нибудь женится, «как порядочный человек».