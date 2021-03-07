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Путин и Эрдоган запустят строительство третьего блока АЭС «Аккую»

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин  
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин   (Фото: AP)

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска основного этапа строительства АЭС «Аккую». Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По данным телеканала, мероприятие запланировано на 10 марта и пройдет в режиме видеоконференции.

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Фото:Kuzeyormanlari / Twitter

В 2018 году «Росатом» приступил к строительству в Турции АЭС «Аккую». В церемонии начала работ по созданию первого энергоблока приняли участие Путин и Эрдоган. Турецкий лидер назвал это «историческим моментом», отметив, что с выходом на полную мощность АЭС будет покрывать 10% потребностей Турции в электроэнергии и снизит зависимость страны от газа и угля. Планируется, что строительство закончат к 2023 году.

«Аккую» — четырехблочная АЭС с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Общий объем инвестиций в проект оценивается в $22 млрд. Соглашение о строительстве АЭС было подписано в мае 2010 года.

АЭС «Аккую» Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия
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