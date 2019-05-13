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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
«Росатом» несколько раз перезаливал бетон при возведении фундамента АЭС «Аккую» из-за обнаруженных трещин. Представитель российской компании утверждает, что реализация проекта продолжается по графику
Фото: Kuzeyormanlari / Twitter

Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом». Об этом сообщило турецкое издание Haber Turk.

По данным издания, первые трещины в залитом бетоном фундаменте TAEK обнаружил в июле прошлого года. После чего «Росатом» перезалил бетон, но регулятор нашел новую трещину. Российской компании вновь пришлось менять бетон. Как раз после этого инцидента в сентябре прошлого года у «Аккую» появился новый подрядчик: «Концерн Титан-2», на 50% принадлежащий «Росатому» (стоимость работ — $10 млрд). Но тогда не сообщалось, что одна из возможных причин смены подрядчика — трещины в фундаменте.

Экономика
Появилось видео закладки фундамента АЭС «Аккую» в Турции

Представитель «Росатома» заявил РБК, что бетонирование фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока АЭС «Аккую» завершилось 8 марта 2019 года, следующим этапом его сооружения станет возведение внешних и внутренних стен здания реактора. «Строительство проекта АЭС «Аккую» будет продолжено в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества в соответствии с запланированным графиком», — отметил он. По его словам, независимый аудит является стандартной практикой при реализации высокотехнологичных крупных строительных проектов и все работы проводятся под контролем независимого контролера — французской компании ASSYSTEM, имеющей аккредитацию ТАЕК. Представитель TAEK отказался от комментариев.

Бизнес
«Росатом» подтвердил выход двух турецких компаний из проекта АЭС «Аккую»

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую» из четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря еще в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект российский президент Владимир Путин оценивал в $22 млрд. АЭС должна быть построена к 100-летию республики — к 2023 году. Но проект тормозили как внешнеполитические трения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ.

Издание Haber Turk, в котором появилось сообщение о трещинах в фундаменте «Аккую» спустя почти год после инцидента, — прогосударственное, что исключает появление в нем новостей, не одобренных правительством Турции, сказал РБК глава российско-турецкого Аналитического центра Айдын Сезер. Он также добавил, что трещины, о которых пишет издание, уже устранены и вряд ли могли повлиять на затягивание строительства АЭС.

Бизнес
В Турции строящийся «Росатомом» проект АЭС «Аккую» получил льготы

По соглашению с Москвой Анкара обязалась гарантировать покупку части произведенной на АЭС «Аккую» электроэнергии в течение первых 15 лет ее эксплуатации по фиксированной цене $0,12 за 1 кВт·ч. По этой цене Турецкая государственная энергетическая компания (TETAS) должна закупать 70% электроэнергии с первого и второго блоков и 30% с третьего и четвертого блоков с даты начала коммерческой эксплуатации каждого из них.

Турецкие СМИ неоднократно писали о завышенной цене за электричество в этом соглашении. Издание Ahwal News сравнило стоимость 1 кВт·ч будущей АЭС для Турции со стоимостью его в Египте, где «Росатом» также строит АЭС. По подсчетам издания, стоимость электроэнергии для Египта с учетом выплат по российскому госкредиту ($25 млрд под 3%) и вклада в финансирование АЭС ($4,5 млрд) будет вдвое меньше — примерно $0,053 за 1 кВт·ч. «Цена 5,3 цента за 1 кВт·ч близка к среднему показателю стоимости электроэнергии в мире и [стоимость энергии с «Аккую»] ставит потребителей электроэнергии в Турции в невыгодное положение», — отмечает Ahwal News.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом»
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