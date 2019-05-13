Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую» из четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря еще в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект российский президент Владимир Путин оценивал в $22 млрд. АЭС должна быть построена к 100-летию республики — к 2023 году. Но проект тормозили как внешнеполитические трения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ.

Издание Haber Turk, в котором появилось сообщение о трещинах в фундаменте «Аккую» спустя почти год после инцидента, — прогосударственное, что исключает появление в нем новостей, не одобренных правительством Турции, сказал РБК глава российско-турецкого Аналитического центра Айдын Сезер. Он также добавил, что трещины, о которых пишет издание, уже устранены и вряд ли могли повлиять на затягивание строительства АЭС.

По соглашению с Москвой Анкара обязалась гарантировать покупку части произведенной на АЭС «Аккую» электроэнергии в течение первых 15 лет ее эксплуатации по фиксированной цене $0,12 за 1 кВт·ч. По этой цене Турецкая государственная энергетическая компания (TETAS) должна закупать 70% электроэнергии с первого и второго блоков и 30% с третьего и четвертого блоков с даты начала коммерческой эксплуатации каждого из них.

Турецкие СМИ неоднократно писали о завышенной цене за электричество в этом соглашении. Издание Ahwal News сравнило стоимость 1 кВт·ч будущей АЭС для Турции со стоимостью его в Египте, где «Росатом» также строит АЭС. По подсчетам издания, стоимость электроэнергии для Египта с учетом выплат по российскому госкредиту ($25 млрд под 3%) и вклада в финансирование АЭС ($4,5 млрд) будет вдвое меньше — примерно $0,053 за 1 кВт·ч. «Цена 5,3 цента за 1 кВт·ч близка к среднему показателю стоимости электроэнергии в мире и [стоимость энергии с «Аккую»] ставит потребителей электроэнергии в Турции в невыгодное положение», — отмечает Ahwal News.