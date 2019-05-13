Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»

Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом». Об этом сообщило турецкое издание Haber Turk.
По данным издания, первые трещины в залитом бетоном фундаменте TAEK обнаружил в июле прошлого года. После чего «Росатом» перезалил бетон, но регулятор нашел новую трещину. Российской компании вновь пришлось менять бетон. Как раз после этого инцидента в сентябре прошлого года у «Аккую» появился новый подрядчик: «Концерн Титан-2», на 50% принадлежащий «Росатому» (стоимость работ — $10 млрд). Но тогда не сообщалось, что одна из возможных причин смены подрядчика — трещины в фундаменте.
Представитель «Росатома» заявил РБК, что бетонирование фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока АЭС «Аккую» завершилось 8 марта 2019 года, следующим этапом его сооружения станет возведение внешних и внутренних стен здания реактора. «Строительство проекта АЭС «Аккую» будет продолжено в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества в соответствии с запланированным графиком», — отметил он. По его словам, независимый аудит является стандартной практикой при реализации высокотехнологичных крупных строительных проектов и все работы проводятся под контролем независимого контролера — французской компании ASSYSTEM, имеющей аккредитацию ТАЕК. Представитель TAEK отказался от комментариев.