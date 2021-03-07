На объекте «Сибура» сообщили о завершении работ по устранению следов ЧС

Пожар на реке Обь, где произошёл прорыв нефтепровода «СибурТюменьГаз» (Фото: Андрей Виль / ТАСС)

«СибурТюменьГаз» завершает работы по ликвидации последствий аварии, которая произошла в акватории реки Обь неподалеку от Нижневартовска. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества Александр Тепляков. Его слова передала пресс-служба.

«Специалисты «СибурТюменьГаза» завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке резервной нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ после обнаружения пропуска на подводном переходе через реку Обь», — рассказал Тепляков.

По словам главы компании, после обнаружения пропуска участок газопродуктопровода локализовали, а оставшиеся в нем продукты газопереработки утилизировали. Кроме того, одновременно было организовано опорожнение трубопровода по проектным схемам. В «СибурТюменьГазе» отметили, что рисков повторного возгорания нет.

В настоящее время на предприятиях компании установлен штатный технологический режим. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода, добавили в компании.