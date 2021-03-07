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На объекте «Сибура» сообщили о завершении работ по устранению следов ЧС

Пожар на реке Обь, где произошёл прорыв нефтепровода «СибурТюменьГаз»  
Пожар на реке Обь, где произошёл прорыв нефтепровода «СибурТюменьГаз»   (Фото: Андрей Виль / ТАСС)

«СибурТюменьГаз» завершает работы по ликвидации последствий аварии, которая произошла в акватории реки Обь неподалеку от Нижневартовска. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества Александр Тепляков. Его слова передала пресс-служба.

«Специалисты «СибурТюменьГаза» завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке резервной нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ после обнаружения пропуска на подводном переходе через реку Обь», — рассказал Тепляков.

На реке Обь произошел пожар после утечки на трубопроводе
Общество

По словам главы компании, после обнаружения пропуска участок газопродуктопровода локализовали, а оставшиеся в нем продукты газопереработки утилизировали. Кроме того, одновременно было организовано опорожнение трубопровода по проектным схемам. В «СибурТюменьГазе» отметили, что рисков повторного возгорания нет.

В настоящее время на предприятиях компании установлен штатный технологический режим. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода, добавили в компании.

Возгорание в акватории реки Обь произошло вечером 6 марта. Причиной стала авария на подводном продуктопроводе, который принадлежит «Сибуру» и соединяет два его газоперерабатывающих завода (ГПЗ). Как сообщал РБК представитель «СибурТюменьГаза», произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. По данным компании, ее сотрудники не пострадали, работ в момент происшествия на продуктопроводе не велось. В «СибурТюменьГазе» также заверили, что
авария не представляет рисков для населения и окружающей среды.

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Однако в Ростехнадзоре с заявление компании не согласились. Официальный представитель ведомства Андрей Виль сообщил, что, по предварительным данным, на аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 т широкой фракции легких углеводородов. «В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», — сказал он.

ЧС Обь Нижневартовск «Сибур»
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