Ростехнадзор усомнился в данных о безвредности аварии на объекте «Сибура»

Река Обь (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Заявление компании «Сибуртюменьгаз» («дочка» «Сибура») о том, что авария, которая произошла в акватории реки Оби недалеко от Нижневартовска, не несет рисков для населения и окружающей среды, вызывает серьезные сомнения. Об этом заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

По предварительным данным, как отметил он, на аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 т широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). «В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», — написал он в Telegram-канале.

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