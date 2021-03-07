Общество , 07 мар, 11:59
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На МКАД в двух ДТП столкнулись 17 автомобилей
На внешней стороне 93-го км МКАД произошло ДТП с участием 11 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.
Из-за аварии было перекрыто движение по левой и двум средним полосам. По данным ведомства, пострадавших в результате ДТП не было.
Ранее в столичном управление МЧС предупреждали о метели, гололедице и сильном ветре. В связи с этим в ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию между транспортными средствами, а также избегать резких обгонов и перестроений. В МЧС также посоветовали держаться подальше от шатких конструкций и не парковать машины под деревьями.