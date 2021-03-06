МЧС предупредило о гололедице и метели в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Метель, гололедица и сильный ветер ожидаются в Москве со второй половины предстоящей ночи до вечера 7 марта. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

«В Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15–20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС порекомендовали снизить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию до других автомобилей, а также избегать резких обгонов и перестроений. Также в ведомстве посоветовали держаться подальше от шатких конструкций и не парковать машины под деревьями.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что 7 марта в Москве атмосферное давление составит 730 мм, что примерно на 16–18 единиц ниже нормы.