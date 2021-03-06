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МЧС предупредило о гололедице и метели в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Метель, гололедица и сильный ветер ожидаются в Москве со второй половины предстоящей ночи до вечера 7 марта. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

«В Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15–20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС порекомендовали снизить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию до других автомобилей, а также избегать резких обгонов и перестроений. Также в ведомстве посоветовали держаться подальше от шатких конструкций и не парковать машины под деревьями.

Синоптик сообщил о погоде на 8 марта в Москве
Общество
Фото:Георгий Куролесин / РИА Новости

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что 7 марта в Москве атмосферное давление составит 730 мм, что примерно на 16–18 единиц ниже нормы.

«Сегодня давление около нормы, оно будет резко падать этой ночью, в первой половине завтрашнего дня выйдет на минимум, после чего опять начнет расти и к 8 марта будет уже выше нормы», — сказал Леус.

По словам синоптика, во второй половине ночи в Москве начнется снег. «Днем снег местами будет умеренным, даже сильным, будет сопровождаться метелями, гололедными явлениями», — добавил он.

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Утром в столице ожидается минус 8–10 градусов, в Московской области — минус 7–12 градусов. Днем температура повысится до нулевых отметок в Москве и до минус 4 — плюс 1 градуса в Подмосковье.Также ожидается ветер 6–11 м/с с порывами до 12 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил РБК, что 8 марта погода в Москве будет больше похожа на зимнюю, чем на весеннюю. По его словам, в этот день прогнозируется отрицательная температура и метель.

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