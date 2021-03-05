Три человека погибли в ДТП с электричкой в Башкирии

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП, погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным главка, ДТП произошло в 8:30 (6:30 мск) 5 марта на 22-м км Куйбышевской железной дороги, между станциями Карламан и Приуралье. Электричка № 7737, следовавшая без пассажиров из Инзера в Стерлитамак, столкнулась с автомобилем Lada Kalina.

«В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человека, все взрослые», — говорится в сообщении.

Местное агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики ранее сообщало о двух погибших и одном пострадавшем. По данным агентства, водитель легкового автомобиля и пожилая женщина скончались на месте, еще одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.