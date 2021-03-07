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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице в связи с осадками городские службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

По данным службы, в Москве повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты.

МЧС предупредило о гололедице и метели в Москве
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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Сообщается, что в 09:00 (мск) коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

В ведомстве отметили, что, по прогнозам синоптиков, 7 марта в Москве может выпасть сразу четверть месячной нормы осадков.

Ранее столичное управление МЧС сообщало, что до вечера 7 марта ожидаются метель, гололедица и сильный ветер. В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что 7 марта в Москве атмосферное давление составит 730 мм, что ниже нормы.

Москва снег режим повышенной готовности
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