Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада
В столице в связи с осадками городские службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
По данным службы, в Москве повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты.
Сообщается, что в 09:00 (мск) коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.
В ведомстве отметили, что, по прогнозам синоптиков, 7 марта в Москве может выпасть сразу четверть месячной нормы осадков.