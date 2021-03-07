Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице в связи с осадками городские службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

По данным службы, в Москве повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты.

Сообщается, что в 09:00 (мск) коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

В ведомстве отметили, что, по прогнозам синоптиков, 7 марта в Москве может выпасть сразу четверть месячной нормы осадков.