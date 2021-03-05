Синоптик сообщил о погоде на 8 марта в Москве

Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

В Москве 8 марта погода будет больше похожа на зимнюю, чем на весеннюю. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Будет проходить циклон, поэтому температура будет отрицательной, снег будет сухим, и учитывая то, что сильный ветер, этот снег будет переноситься, это у нас называется метелью», — рассказал он.

Температура воздуха в праздничный день составит минус 3–5 градусов. В субботу, 6 марта, ожидается, что она будет на 2–4 градуса ниже нуля, а в воскресенье, 7 марта, — от 0 до минус 2 градусов.

Более того, накануне праздника атмосферное давление будет очень низким — 730 мм рт. ст. и начнет повышаться лишь 8 марта, добавил Синенков.