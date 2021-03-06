В Госдуме ответили на слова Кравчука о «радикальных шагах» против России

Константин Затулин (Фото: duma.gov.ru)

Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о «радикальных шагах» Киева в отношении России по ситуации в Донбассе — это дипломатическая подготовка военной провокации. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает «РИА Новости».

«Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России... к капитуляции», — сказал Затулин.

По его мнению, такие высказывания являются составной частью «эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США». В свою очередь Вашингтон может повлиять на других участников «нормандского формата» — Францию и Германию, считает депутат.

Он отметил, что все происходящее надо рассматривать в комплексе с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих и закрытием телеканалов.