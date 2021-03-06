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Политика ,  
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В Госдуме ответили на слова Кравчука о «радикальных шагах» против России

Константин Затулин
Константин Затулин (Фото: duma.gov.ru)

Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о «радикальных шагах» Киева в отношении России по ситуации в Донбассе — это дипломатическая подготовка военной провокации. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает «РИА Новости».

«Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России... к капитуляции», — сказал Затулин.

По его мнению, такие высказывания являются составной частью «эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США». В свою очередь Вашингтон может повлиять на других участников «нормандского формата» — Францию и Германию, считает депутат.

Кравчук предупредил Россию о «радикальных шагах» по Донбассу
Политика

Он отметил, что все происходящее надо рассматривать в комплексе с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих и закрытием телеканалов.

Ранее Кравчук, который является главой украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил, что Киев предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта и переговоры зайдут в тупик. По его мнению, Москва пытается играть роль наблюдателя и «не хочет мира» в Донбассе. При этом Кравчук исключил силовое решение конфликта.

После этого в разговоре с РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Киеву не стоит взваливать всю ответственность за ситуацию в Донбассе на Москву. Он добавил, что необходимо «как-то решать минские соглашения», альтернатив которым нет.

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В свою очередь член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что слова Кравчука не способствуют конструктивному диалогу. По ее мнению, прежде чем искать дополнительные способы решения конфликта в Донбассе, Киеву необходимо исполнить ранее принятые на себя обязательства в рамках минских соглашений.

Донбасс Украина Константин Затулин
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