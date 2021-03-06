Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы

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Правительство России планирует до 2024 года выделить 780 млрд руб. на развитие инфраструктуры, в том числе для транзита контейнеров по Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом на совещании о транспортном обеспечении вывоза угля из Кемеровской области сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам премьера, объем вывоза угольной продукции из Кемеровской области должен вырасти на 30%, а пропускная способность Восточного полигона железных дорог — до 180 млн т. Для этого Мишустин предложил расширить Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.

«Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе — более 1300 км. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд руб.», — сказал Мишустин.

В 2019 году правительство Дмитрия Медведева распределило между 28 регионами России 65,8 млрд руб. на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства предоставлены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».