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Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
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Правительство направило на строительство автодорог более 65 млрд руб.

Правительство распределило между 28 регионами России 65,8 млрд руб. на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, опубликовано на сайте кабмина.

Средства предоставлены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Более 30 млрд руб. выделят Самарской области на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и моста через Волгу. Более 22 млрд руб. направят на развитие дорог в семи регионах. Еще 12,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог и мостов получат 23 региона.

Кроме того, отмечается в документе, правительство распределит на финансирование дорожной деятельности еще 5 млрд руб. между 15 регионами.

Политика
Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн

В сентябре прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что комплексный план развития российской магистральной инфраструктуры предполагает вложения в 6,3 трлн руб. в течение шести лет. Из них около 3 трлн руб. будут составлять частные инвестиции.

Теги: Правительство, автомобильные дороги, транспортная инфраструктура
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