Правительство направило на строительство автодорог более 65 млрд руб.

Правительство распределило между 28 регионами России 65,8 млрд руб. на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, опубликовано на сайте кабмина.

Средства предоставлены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Более 30 млрд руб. выделят Самарской области на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и моста через Волгу. Более 22 млрд руб. направят на развитие дорог в семи регионах. Еще 12,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог и мостов получат 23 региона.

Кроме того, отмечается в документе, правительство распределит на финансирование дорожной деятельности еще 5 млрд руб. между 15 регионами.