В Подмосковье загорелся склад завода огнеупорных изделий

В подмосковном Одинцово вспыхнул пожар на территории завода огнеупорных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, передает ТАСС.

«Горит склад на территории Внуковского завода огнеупорных изделий», — уточняется в сообщении.

По данным МЧС, загорелась одна из секций склада готовой продукции.

Как говорится на сайте регионального главка МЧС, огонь успел распространиться на площади 2,4 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.