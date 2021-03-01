Общество , 01 мар, 03:11
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В Подмосковье загорелся склад завода огнеупорных изделий
В подмосковном Одинцово вспыхнул пожар на территории завода огнеупорных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, передает ТАСС.
«Горит склад на территории Внуковского завода огнеупорных изделий», — уточняется в сообщении.
По данным МЧС, загорелась одна из секций склада готовой продукции.
Как говорится на сайте регионального главка МЧС, огонь успел распространиться на площади 2,4 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.