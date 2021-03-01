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В Подмосковье загорелся склад завода огнеупорных изделий

В подмосковном Одинцово вспыхнул пожар на территории завода огнеупорных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, передает ТАСС.

«Горит склад на территории Внуковского завода огнеупорных изделий», — уточняется в сообщении.

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Фото:ГУ МЧС по Московской области

По данным МЧС, загорелась одна из секций склада готовой продукции.

Как говорится на сайте регионального главка МЧС, огонь успел распространиться на площади 2,4 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.

В начале января в подмосковном поселке станции Бронницы произошел пожар на территории мебельной фабрики «Бротекс». Горел один металлический ангар на площади 8 тыс. кв. м, никто не пострадал.

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